Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,56
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,54
Економія при броні: -6,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,89
Економія при броні: -3,18 грн
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,50
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,19
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,87
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,25
Економія при броні: -5,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,78
Економія при броні: -6,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,50
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
46,52
Економія при броні: -2,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,04
Економія при броні: -3,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,90
Економія при броні: -21,40 грн