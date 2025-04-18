Київ
Золототисячника трава (Herba Centaurii)

Золототисячника трава (Herba Centaurii)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 140 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,11
Економія при броні: -3,12 грн
89,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,66 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,54 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
96,77 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
85,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,67
Економія при броні: -4,84 грн
78,83 грн
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