Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,87
Економія при броні: -3,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,40
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,27
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,49
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,04
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,26
Економія при броні: -5,96 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,85
Економія при броні: -18,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,63
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,63
Економія при броні: -4,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -27,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,30
Економія при броні: -18,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,97
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
81,80
Економія при броні: -5,04 грн