Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,36
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,85
Економія при броні: -4,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,16
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
83,29
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,41
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,00
Економія при броні: -13,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,46
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,40
Економія при броні: -26,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,31
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,55
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,11
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,47
Економія при броні: -6,56 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
59,62
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"