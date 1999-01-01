Лікарські засоби для підвищення апетиту — група різних засобів, що застосовуються для стимуляції апетиту за його зниження.

Апетит регулює харчовий центр, який є гіпоталамо-лімбіко-ретикулокортикальним комплексом. У гіпоталамусі виділяють вентролатеральний центр голоду і вентромедіальний центр насичення. Вважається, що активація центру голоду відбувається у разі зниженні рівня певних речовин у крові (глюкози, амінокислот, жирних кислот та триацилгліцеролів) та/або внаслідок подразнення механорецепторів шлунка. Повна відсутність апетиту називається анорексією (Атаман О.В., 2007).

Засоби для стимуляції апетиту відпускаються без рецепта лікаря, проте перш ніж приймати якийсь із цих препаратів, слід проконсультуватися з лікарем. Це пов'язано з тим, що зниження апетиту може бути симптомом цілого ряду захворювань.

Отже, апетит знижується при:

онкологічних захворюваннях;

деяких психічних захворюваннях, зокрема депресії;

хронічних захворюваннях серцево-судинної, сечовивідної системи;

інфекційних захворюваннях, у тому числі при СНІД;

захворюваннях шлунково-кишкового тракту (запальні захворювання шлунка та кишечнику, целіакія, непрохідність кишечнику, патологія гепатобіліарної системи);

інтоксикаціях;

стресі;

зміні температури навколишнього середовища/клімату;

перевтомі;

прийомі деяких медикаментів;

зміні раціону харчування/дотриманні суворої дієти;

малорухливому способі життя.

Крім того, виділяють нервово-психічну анорексію. Це психічний розлад, який, крім власне відсутності апетиту, проявляється такими симптомами:

вираженим страхом збільшення маси тіла, навіть якщо вона значно нижча за вікову норму;

порушеннями самооцінки щодо свого тіла, насамперед щодо маси тіла та фізичної форми;

рецидивуючим блюванням;

у жінок фертильного віку — аменореєю.

Нервово-психічну анорексію найчастіше відзначають у жінок (близько 90% всіх випадків встановлення цього діагнозу), перші симптоми зазвичай розвиваються в період статевого дозрівання. Найчастіше маніфестація захворювання пов'язана із сильним стресом. Ризик летального наслідку при нервово-психічній анорексії — 5–20%. Терапія при цьому захворюванні — комплексна та включає медикаментозне лікування (застосування антидепресантів, хлорпромазину) та різні види психотерапії (когнітивна, поведінкова, сімейна психотерапія) (МакНеллі П.Р., 2005).

Як вибрати оптимальний засіб для стимуляції апетиту?

Після виключення різних захворювань, при яких потрібна специфічна терапія, слід вибрати оптимальний препарат для підвищення апетиту.

Засоби для підвищення апетиту для дітей

Вибираючи препарат для підвищення апетиту у дітей, необхідно насамперед звернути увагу на вік, з якого препарат дозволено застосовувати.

У педіатричній практиці для стимуляції апетиту у дітей віком від 2 років застосовується ципрогептадину ацефілінат (метопін) у комбінації з DL-карнітином, L-лізином, піридоксином, тіаміном, ціанокобаламіном. Ципрогептадину ацефілінат (метопін) — антагоніст серотоніну, стимулює апетит, впливаючи на гіпоталамус, також блокує кальцієві канали. Крім того, препарат за рахунок вмісту DL-карнітину, L-лізину, піридоксину, тіаміну, ціанокобаламіну має анаболічну дію. Цей ефект особливо важливий за нестачі маси тіла у пацієнта. Цей препарат також можна застосовувати при зниженні апетиту у дорослих, у тому числі пацієнтів похилого віку.

Для поліпшення апетиту у дітей віком від 3 років також застосовується сироп, що містить екстракти трави золототисячнику, трави шандри звичайної, листя меліси, плодів фенхелю. Екстракти лікарських трав, що входять до складу сиропу, посилюють рефлекторно секрецію шлункового соку. Його також можна застосовувати для покращення апетиту у дорослих.

Для підвищення апетиту у дітей віком від 7 років застосовується кореневище лепехи.

Для підвищення апетиту у дітей віком від 12 років застосовують сік подорожника, траву звіробою, траву полину гіркого.

Засоби для покращення апетиту для дорослих

Найбільше препаратів для поліпшення апетиту розроблено для пацієнтів дорослого віку. Крім вищеописаних комплексних лікарських засобів, в аптеках представлений широкий вибір препаратів для підвищення апетиту на рослинній основі:

полину гіркого трава — ліки на основі трави полину гіркого застосовують при гіпо- та анацидних гастритах, вони рефлекторно стимулюють апетит;

подорожника сік — застосовується при зниженні апетиту, що виникає на тлі анацидного гастриту, багатофункціональної диспепсії. Подорожника сік підвищує апетит та секреторну функцію шлунка;

золототисячника трава — містить біологічно активні речовини, що стимулюють секрецію залоз шлунково-кишкового тракту, перистальтику кишечнику та сприяють підвищенню апетиту;

трава звіробою — має протизапальну, в'яжучу, протимікробну дію, сприяє зменшенню вираженості запального процесу в шлунково-кишковому тракті, регенерації слизової оболонки та підвищенню шлункової секреції, стимулює апетит;

лепехи кореневища — містить біологічно активні речовини, які виявляють стимулювальну дію на смакові рецептори, підвищують шлункову секрецію, жовчовидільну функцію печінки та апетит.

Лікарські засоби для покращення апетиту у осіб похилого віку

Усі вищеописані препарати для підвищення апетиту можуть застосовуватися в пацієнтів похилого віку.

Проте слід пам'ятати, що ризик тяжких хронічних захворювань підвищується з віком. Таким чином, зниження апетиту — симптом, який у людини похилого віку не можна оцінювати ізольовано, без комплексного обстеження.

При виборі препарату для поліпшення апетиту в осіб похилого віку враховують супутні захворювання. Так, наприклад, подорожника сік протипоказаний при підвищеній кислотності шлункового соку, виразковій хворобі шлунка, гастроезофагеальній рефлюксній хворобі. Полину гіркого трава протипоказана при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, жовчнокам'яній хворобі, анемії, епілепсії та кровотечах з органів малого тазу в анамнезі.