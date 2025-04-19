Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,70
Економія при броні: -11,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,56
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,86
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -28,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,90
Економія при броні: -19,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,29
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,16
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,74
Економія при броні: -13,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,48
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,23
Економія при броні: -3,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,63
Економія при броні: -3,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,36
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,67
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,19
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,15
Економія при броні: -7,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,86
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,00
Економія при броні: -11,00 грн