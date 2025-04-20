Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,60
Економія при броні: -2,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,40
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
89,90
Економія при броні: -2,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -28,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,19
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,72
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,51
Економія при броні: -3,16 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
86,94
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,90
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,51
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,37
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
60,85
Економія при броні: -5,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,17
Економія при броні: -5,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,50
Економія при броні: -16,50 грн