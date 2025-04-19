Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
79,75
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,30
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
88,36
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
90,32
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,50
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,50
Економія при броні: -14,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,50
Економія при броні: -25,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,35
Економія при броні: -16,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,40
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,20
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,25
Економія при броні: -3,64 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -26,00 грн