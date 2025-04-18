Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 514 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,40
Економія при броні: -25,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,50
Економія при броні: -13,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,90
Економія при броні: -13,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
59,94
Економія при броні: -3,22 грн
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,17
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
57,62
Економія при броні: -3,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
113,80
Економія при броні: -24,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
52,05
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
55,81
Економія при броні: -2,08 грн