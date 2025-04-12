1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 100 мл кип'яченої води кімнатної температури і настоювати 1 годину на водяній бані, процідити. Приймати у теплому вигляді: дорослим та дітям віком від 12 років — по 1 столовій ложці 4–6 разів на день, дітям віком 3–7 років — по 1 десертній ложці 4–6 разів на день, 7–12 років — по 1 столовій ложці 4 рази на день. Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 ºС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.