Алтею коріння (Altheae radix)
Алтею коріння інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: алтеї корені.
Лікарська форма
Корені.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки коренів різної форми. Колір білий, жовтувато-білий, від сірувато-білого до сірувато-коричневого, сіруватий.
Фармакотерапевтична група
Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05С A05.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини лікарського засобу чинять протизапальну, пом'якшувальну, відхаркувальну, обволікаючу дію, прискорюють регенерацію тканин, зменшують запальний процес.
Показання
Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, трахеїти, ларингіти, пневмонії, бронхіальна астма, коклюш).
Протипоказання
Підвищена чутливість до біологічно активних речовин препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Уповільнює всмоктування інших препаратів, що застосовуються одночасно. При сумісному застосуванні з протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб можна поєднувати з натрію бікарбонатом. При сумісному застосуванні з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах, тому не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодеїном); при сумісному застосуванні з антибіотиками підвищує концентрацію антибіотиків у дихальних шляхах.
Особливості застосування
При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення. Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з'являється гнійне мокротиння, необхідно негайно звернутися до лікаря.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 100 мл кип'яченої води кімнатної температури і настоювати 1 годину на водяній бані, процідити. Приймати у теплому вигляді: дорослим та дітям віком від 12 років — по 1 столовій ложці 4–6 разів на день, дітям віком 3–7 років — по 1 десертній ложці 4–6 разів на день, 7–12 років — по 1 столовій ложці 4 рази на день. Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 ºС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Нудота, блювання. Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. шкірні висипи, свербіж). Посилене слиновиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС.
Упаковка
По 40 г або по 60 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.