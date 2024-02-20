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Активні речовини — “А”АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА* (ALTHAEA OFFICINALIS*)

АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА* (ALTHAEA OFFICINALIS*) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Алтейка Галичфарм таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 522 аптеках
від 60,68 грн
Ціни в аптеках
Мукалтин® сироп, флакон полімерний, 200 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Мукалтин® Сироп, флакон полімерний, 200 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 456 аптеках
від 104,81 грн
Ціни в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 438 аптеках
від 100,13 грн
Ціни в аптеках
Мукалтин® таблетки, 50 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
Мукалтин® Таблетки, 50 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
В 375 аптеках
від 24,74 грн
Ціни в аптеках
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложк., в пачці, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложк., в пачці, № 1 Віола
В 359 аптеках
від 74,69 грн
Ціни в аптеках
Алтейка-Тернофарм сироп, флакон, 200 мл, № 1; Тернофарм
Алтейка-Тернофарм Сироп, флакон, 200 мл, № 1 Тернофарм
В 336 аптеках
від 81,70 грн
Ціни в аптеках
Алтейка® таблетки для жування, 0,12 г, блістер, № 20; Тернофарм
Алтейка® Таблетки для жування, 0,12 г, блістер, № 20 Тернофарм
В 323 аптеках
від 47,87 грн
Ціни в аптеках
Мукалтин® таблетки, 50 мг, контейнер, № 30; Корпорація Артеріум
Мукалтин® Таблетки, 50 мг, контейнер, № 30 Корпорація Артеріум
В 297 аптеках
від 81,72 грн
Ціни в аптеках
Алтеї корені корені, 60 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Алтеї корені Корені, 60 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 165 аптеках
від 31,33 грн
Ціни в аптеках
Мукалітан таблетки, 0,05 г, контейнер, № 30; Тернофарм
Мукалітан Таблетки, 0,05 г, контейнер, № 30 Тернофарм
В 47 аптеках
від 42,41 грн
Ціни в аптеках
Мукалтин таблетки, 50 мг, банка, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Мукалтин Таблетки, 50 мг, банка, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 14 аптеках
від 36,00 грн
Ціни в аптеках
Мукалтин таблетки, 50 мг, контурна безчарункова упаковка, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Мукалтин Таблетки, 50 мг, контурна безчарункова упаковка, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 14 аптеках
від 12,65 грн
Ціни в аптеках
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 99,50 грн
Ціни в аптеках
Алтемікс сироп, 25 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Здоров'я ФК
Алтемікс Сироп, 25 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Здоров'я ФК
В 5 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 73,70 грн
Ціни в аптеках
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложк., в пачці, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 мл, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложк., в пачці, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 52,17 грн
Ціни в аптеках
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Алтеї кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Алтеї кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
Немає в наявності

відхаркувальний засіб прямої дії; полісахариди всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом’якшуючу і протизапальну дію, дещо збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в’язкість, еластичність, адгезивність); підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння; рослинний полісахаридний слиз препарату, обволікаючи слизову оболонку шлунка, виявляє цитопротективний і протизапальний ефекти.

комплексне лікування г. і хр. запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, трахеобронхіти, бронхіти, БА, коклюш.

внутрішньо до їди дорослим і дітям старше 14 років по 1 ст. л. (15 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям віком 6-14 років призначають по 1 десертній ложці (10 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям 2-6 років необхідну кількість сиропу розводять у невеликій кількості кип’яченої води (10-15 мл, або 2-3 чайні ложки): віком 2-6 років - по 5 мл сиропу 4-6 р/добу; табл. призначають дорослим та дітям старше 14 років - по 1 табл. 4-6 р/добу; дітям 7-14 років - по 1 табл. 3-4 р/добу; дітям 2-7 років - по ½ табл. 3-4 р/добу; курс лікування - від 7 днів до 14 днів залежно від форми захворювання.

індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату; ЦД; дитячий вік до 2 років.

можливе виникнення АР у вигляді кропив’янки, свербежу шкіри.