АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА* (ALTHAEA OFFICINALIS*) Діюча речовина
відхаркувальний засіб прямої дії; полісахариди всмоктуються у кров, частково виділяються бронхіальними залозами і чинять на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів обволікаючу, пом’якшуючу і протизапальну дію, дещо збільшуючи виділення рідкої складової бронхіального секрету і нормалізуючи її реологічні властивості (в’язкість, еластичність, адгезивність); підсилює перистальтичні рухи бронхіол і моторну функцію миготливого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння; рослинний полісахаридний слиз препарату, обволікаючи слизову оболонку шлунка, виявляє цитопротективний і протизапальний ефекти.
комплексне лікування г. і хр. запальних захворювань органів дихання: ларингіти, трахеїти, трахеобронхіти, бронхіти, БА, коклюш.
внутрішньо до їди дорослим і дітям старше 14 років по 1 ст. л. (15 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям віком 6-14 років призначають по 1 десертній ложці (10 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям 2-6 років необхідну кількість сиропу розводять у невеликій кількості кип’яченої води (10-15 мл, або 2-3 чайні ложки): віком 2-6 років - по 5 мл сиропу 4-6 р/добу; табл. призначають дорослим та дітям старше 14 років - по 1 табл. 4-6 р/добу; дітям 7-14 років - по 1 табл. 3-4 р/добу; дітям 2-7 років - по ½ табл. 3-4 р/добу; курс лікування - від 7 днів до 14 днів залежно від форми захворювання.
індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату; ЦД; дитячий вік до 2 років.
можливе виникнення АР у вигляді кропив’янки, свербежу шкіри.