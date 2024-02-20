внутрішньо до їди дорослим і дітям старше 14 років по 1 ст. л. (15 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям віком 6-14 років призначають по 1 десертній ложці (10 мл) сиропу 4-6 р/добу; дітям 2-6 років необхідну кількість сиропу розводять у невеликій кількості кип’яченої води (10-15 мл, або 2-3 чайні ложки): віком 2-6 років - по 5 мл сиропу 4-6 р/добу; табл. призначають дорослим та дітям старше 14 років - по 1 табл. 4-6 р/добу; дітям 7-14 років - по 1 табл. 3-4 р/добу; дітям 2-7 років - по ½ табл. 3-4 р/добу; курс лікування - від 7 днів до 14 днів залежно від форми захворювання.