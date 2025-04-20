Алтею коріння (Altheae radix)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
57,69
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
90,82
Економія при броні: -3,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,17
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,19
Економія при броні: -11,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,27
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,15
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,72
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,41
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,33
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,26
Економія при броні: -11,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,88
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,51
Економія при броні: -11,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
90,65
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,94
Економія при броні: -14,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,78
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,32
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,27
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,85
Економія при броні: -4,29 грн