Алтею коріння (Altheae radix)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
66,57
Економія при броні: -2,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,90
Економія при броні: -5,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,13
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
95,50
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,53
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,57
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,19
Економія при броні: -3,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,72
Економія при броні: -5,17 грн
Маргарита
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,99
Економія при броні: -3,44 грн