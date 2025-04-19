Алтею коріння (Altheae radix)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,91
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,14
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,83
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,42
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,96
Економія при броні: -5,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
58,29
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,91
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
95,64
Економія при броні: -5,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,97
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,13
Економія при броні: -5,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,23
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,29
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,89
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
76,17
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
58,16
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,32
Економія при броні: -3,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,82
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
77,60
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
58,05
Економія при броні: -3,32 грн