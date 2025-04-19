Алтею коріння (Altheae radix)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,70
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,67
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,51
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,73
Економія при броні: -5,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -34,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
95,01
Економія при броні: -5,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,56
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
57,23
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,34
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,23
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,08
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,15
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,26
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,07
Економія при броні: -3,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
67,20
Економія при броні: -3,62 грн