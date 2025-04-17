Алтею коріння (Altheae radix)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
95,70
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
77,71
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
100,20
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,83
Економія при броні: -4,28 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,25
Економія при броні: -22,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
77,08
Економія при броні: -3,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,02
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,54
Економія при броні: -3,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
78,26
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,50
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
90,82
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,84
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,91
Економія при броні: -4,35 грн