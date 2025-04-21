Алтею коріння (Altheae radix)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,71
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
67,21
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,62
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,14
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,85
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,90
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,53
Економія при броні: -5,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,03
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
95,60
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,93
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,92
Економія при броні: -5,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,80
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
96,65
Економія при броні: -6,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1