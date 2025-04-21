Алтею коріння (Altheae radix)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,36
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -31,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,75
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
94,12
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,38
Економія при броні: -4,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
77,86
Економія при броні: -4,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
90,74
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,01
Економія при броні: -5,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -31,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -31,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1