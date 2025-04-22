Алтею коріння (Altheae radix)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
61,68
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,45
Економія при броні: -5,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,72
Економія при броні: -6,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,39
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
90,90
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,14
Економія при броні: -5,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
103,70
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,56
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
67,96
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,12
Економія при броні: -3,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
91,38
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
105,10
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
93,57
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
92,22
Економія при броні: -4,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Алтеї корені корені 60 г пачка №1