Седавіт® (Sedavit)
Седавіт інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить Cедавіту екстракту густого у перерахуванні на суху речовину* — 170,0 мг, вітаміну В6 (піридоксину гідрохлориду у перерахуванні на 100% речовину) — 3,0 мг, вітаміну РР (нікотинаміду у перерахуванні на 100% речовину) — 15,0 мг;
допоміжні речовини: крохмаль картопляний; натрію кроскармелоза; лактоза, моногідрат; целюлоза мікрокристалічна; кальцію стеарат.
*1 г Седавіту екстракту густого містить: флавоноїдів, екстрагованих етанолом 35% (1:4,5) із суміші: кореневищ з коренями валеріани (2 частини), плодів глоду (2 частини), трави звіробою (1 частина), листя м’яти перцевої (2 частини), шишок хмелю (2 частини) — не менше 0,01 г (у перерахуванні на суху речовину та рутин).
Комплекс екстрактів рослин - 0,17 г
Піридоксину гідрохлорид - 0,003 г
Нікотинамід - 0,015 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Комплексний екстракт для препарату Седавіт одержують із кореневищ з коренями валеріани, плодів глоду, трави звіробою, листя м’яти перцевої, шишок хмелю. Фармакологічна дія препарату зумовлена властивостями компонентів, які входять до його складу. Біологічно активні речовини екстрактів лікарських рослин позитивно впливають на функціонування нервової та серцево-судинної системи і чинять переважно седативну, анксіолітичну дію, усувають відчуття страху, психічне напруження. Вітаміни є компонентами ферментних систем, які беруть участь в окисно–відновних процесах в організмі. Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) нормалізує функціонування центральної і периферичної нервової системи, нікотинамід (вітамін РР) бере участь у процесах тканинного дихання, жирового й вуглеводного обміну.
Фармакокінетика. Фармакологічна ефективність препарату залежить від сукупної дії його компонентів, тому проведення кінетичних досліджень неможливе, оскільки всі разом компоненти не можуть бути простежені за допомогою маркерів або біологічних досліджень.
Показання Седавіт
стан постійного психічного напруження (синдром менеджера); неврастенія і неврастенічні реакції, що супроводжуються роздратованістю, тривожністю, страхом, втомою, неуважністю, порушенням пам’яті, психічним виснаженням; нейроциркуляторна дистонія за гіпертензивним та кардіальним типом; астенічний синдром (форма гіперстенічна); артеріальна гіпертензія I стадії; безсоння (легкі форми); сверблячі дерматози (екзема, кропив’янка); головний біль, зумовлений нервовим напруженням; мігрень. Застосовують як симптоматичний засіб при клімактеричному синдромі і легких формах дисменореї, а також для лікування симптомів, що виникають при захворюваннях щитовидної залози та цукровому діабеті (крім декомпенсованого цукрового діабету).
Застосування Седавіт
таблетки. Дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначають по 2 таблетки 3 рази на добу. Препарат приймають не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю рідини. У разі появи нудоти препарат варто приймати під час прийому їжі. При необхідності разову дозу підвищують до 3 таблеток. У разі появи небажаних реакцій з боку нервової системи (сонливість, запаморочення) призначають по 1 таблетці 3 рази на добу. Інтервал між прийомами препарату — 8 год. Препарат можна застосовувати одноразово по 2–3 таблетки за 30–60 хв до можливого емоційного навантаження.
Курс лікування залежить від форми та вираженості симптомів захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту лікування та визначається лікарем.
Р-н для перорального застосування. Дорослим та дітям віком від 12 років препарат призначати 3 рази на добу по 5 мл. При необхідності разову дозу підвищувати до 10 мл. У разі появи небажаних реакцій з боку нервової системи (сонливість, запаморочення) призначати по 2,5 мл вранці і вдень та 5 мл на ніч. Інтервал між прийомами — 8 год. Препарат можна застосовувати одноразово по 5–10 мл за 20–30 хв перед можливим емоційним навантаженням. Препарат приймати нерозведеним або разом з напоями (чай, сік). У разі появи нудоти препарат необхідно приймати під час їди.
Тривалість лікування залежить від форми та вираженості симптомів захворювання, характеру супутньої терапії, досягнутого ефекту лікування та визначається лікарем.
Діти. Безпека та ефективність препарату Седавіт для дітей віком до 12 років не встановлена, тому препарат можна застосовувати у дітей віком від 12 років.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, депресія та стани, що супроводжуються пригніченням діяльності ЦНС, БА, спазмофілія, виражена артеріальна гіпотензія, брадикардія, міастенія, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, ІХС, захворювання печінки, гіперурикемія, подагра, декомпенсований цукровий діабет, сечокам’яна хвороба.
Побічна дія
у поодиноких випадках можуть виявлятися нижченаведені небажані ефекти.
Алергічні реакції, включаючи гіперемію, висип, свербіж, набряки, кропив’янку, анафілактичні реакції, в тому числі анафілактичний шок.
З боку центральної та периферичної нервової системи: сонливість, втомлюваність, запаморочення, пригнічений емоційний стан, збудження, головний біль, парестезія, слабкість, зниження працездатності.
З боку травного тракту: нудота, біль та спазми у животі, блювання, печія, збільшення шлункової секреції, порушення функцій кишечнику (діарея, запор).
З боку серцево-судинної системи: брадикардія, зниження АТ, тахікардія, аритмія.
З боку шкіри: фотосенсибілізація у чутливих людей, дерматит, сухість шкіри.
З боку опорно-рухового апарату: оніміння кінцівок, м’язова слабкість.
З боку обміну речовин: при тривалому застосуванні у високих дозах — зниження толерантності до глюкози.
Відхилення біохімічних показників від норми: підвищення рівня АсАТ, ЛДГ, ЛФ, глюкози в крові, гіперурикемія.
Особливості застосування
до складу препарату входить лактоза. Пацієнтам з рідкісними спадковими порушеннями обміну вуглеводів, зокрема непереносимістю галактози, лактазною недостатністю Лаппа або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції, не слід приймати даний препарат.
Під час застосування препарату пацієнти, особливо зі світлою шкірою, повинні уникати тривалого впливу ультрафіолетового випромінювання (сонячних ванн, солярію, діатермії).
У пацієнтів із шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) можливе посилення печії.
З обережністю застосовувати препарат у пацієнтів з перепадами АТ та цукровим діабетом. Необхідно контролювати АТ та рівень глюкози в крові.
Не застосовувати з алкоголем.
Застосування у період вагітності та годування грудьми. Не рекомендується призначати препарат у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
препарат посилює дію речовин, що чинять седативний вплив на ЦНС, а також алкоголю. Можливе взаємне послаблення дії леводопи і піридоксину гідрохлориду.
Одночасне застосування циклосерину, гідралазину, ізоніазиду, пеніциламіну та пероральних контрацептивів викликає підвищену потребу в піридоксині.
Звіробій перфорований може викликати індукцію ізоферментів 3А4, 1А2 та 2С9 цитохрому Р450, що може послабити дію інших одночасно застосовуваних препаратів, які метаболізуються цими ізоферментами. У зв’язку з цим не рекомендовано одночасне застосування препарату з:
– індинавіром або іншими антиретровірусними препаратами;
– циклоспорином, дигоксином, теофіліном, іринотеканом, такролімусом, гіполіпідемічними засобами (симвастатином та іншими), фексофенадином, трициклічними антидепресантами (амітриптиліном, нортриптиліном), протиепілептичними засобами (карбамазепіном, фенобарбіталом, фенітоїном), селективними інгібіторами зворотного нейронального захоплення серотоніну (циталопрамом, флувоксаміном, сертраліном, пароксетином), буспірином, а також триптанами (суматриптаном, наратриптаном, золмітриптаном) та гіпотензивними препаратами — блокаторами кальцієвих каналів;
– варфарином та іншими антикоагулянтами — похідними кумарину;
– пероральними контрацептивами (через зниження ефективності протизаплідних засобів з виникненням нерегулярних кровотеч не виключається настання небажаної вагітності).
Не рекомендується застосовувати з серцевими глікозидами.
Діуретики — при комбінованому застосуванні з піридоксином посилюється дія діуретиків.
Снодійні та седативні засоби — при комбінованому застосуванні з піридоксином знижується снодійний ефект.
Протипаркінсонічні засоби — при комбінованому застосуванні з піридоксином знижується ефективність засобів для лікування хвороби Паркінсона.
Кортикостероїди — при комбінованому застосуванні з піридоксином зменшується кількість вітаміну В6 в організмі.
При одночасному застосуванні нікотинової кислоти з антитромботичними засобами або ацетилсаліциловою кислотою можливий розвиток кровотечі.
Застосування з гіпотензивними засобами призводить до посилення артеріальної гіпотензії, з протидіабетичними засобами — до зменшення вираженості цукрознижувального ефекту останніх.
Застосування з іншими гіполіпідемічними засобами підвищує ризик розвитку токсичних ефектів препарату, зі спазмолітиками — посилюється ефект спазмолітиків.
Одночасне застосування з метилдопою призводить до значного зниження АТ, з пробенецидом — до зниження ефекту пробенециду.
Можливе посилення фотосенсибілізуючої дії інших лікарських засобів, які мають фотосенсибілізуючий ефект (наприклад сульфаніламіди, антибіотики групи тетрацикліну та фторхінолони).
Передозування
симптоми: посилення побічних ефектів. Пізніше ці симптоми можуть супроводжуватися відчуттям оніміння, болем у суглобах і відчуттям важкості в шлунку. Також можуть виявлятися симптоми передозування нікотинаміду: запаморочення, судоми, тремор, підвищене потовиділення, кашель, шкірний висип, артеріальна гіпотензія. Симптоми, характерні для периферичної нейропатії.
Лікування: відміна препарату, симптоматична терапія.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.