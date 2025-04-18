Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,94
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
237,82
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
219,89
Економія при броні: -30,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
219,23
Економія при броні: -30,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
129,90
Економія при броні: -22,25 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
123,58
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
228,98
Економія при броні: -39,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,54
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
237,54
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
231,59
Економія при броні: -47,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум