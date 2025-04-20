Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
227,04
Економія при броні: -16,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
234,95
Економія при броні: -21,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,50
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
220,00
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,82
Економія при броні: -7,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -47,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,94
Економія при броні: -26,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,67
Економія при броні: -35,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
119,28
Економія при броні: -28,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
226,93
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
236,22
Економія при броні: -55,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,34
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
110,00
Економія при броні: -10,00 грн