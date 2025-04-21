Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,89
Економія при броні: -29,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
228,93
Економія при броні: -16,73 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
221,48
Економія при броні: -30,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
129,90
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
234,98
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,27
Економія при броні: -26,73 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
241,72
Економія при броні: -29,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,50
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,96
Економія при броні: -33,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
129,90
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
237,79
Економія при броні: -38,78 грн