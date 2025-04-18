Київ (адресу не вказано)
Доступно в 696 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -42,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,50
Економія при броні: -41,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
235,90
Економія при броні: -50,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
235,90
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,13
Економія при броні: -51,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
211,80
Економія при броні: -36,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
237,63
Економія при броні: -27,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
125,45
Економія при броні: -16,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
251,84
Економія при броні: -70,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
229,37
Економія при броні: -37,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
260,74
Економія при броні: -7,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
235,90
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
229,46
Економія при броні: -37,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -42,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
111,30
Економія при броні: -23,88 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум