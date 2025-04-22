Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
246,20
Економія при броні: -28,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,56
Економія при броні: -7,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -42,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
126,00
Економія при броні: -17,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,62
Економія при броні: -42,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
234,30
Економія при броні: -21,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40
Економія при броні: -22,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,98
Економія при броні: -40,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,43
Економія при броні: -42,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,85
Економія при броні: -42,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
252,00
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
228,91
Економія при броні: -38,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,70
Економія при броні: -37,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,50
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
225,10
Економія при броні: -38,31 грн