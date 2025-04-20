Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
252,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
235,63
Економія при броні: -37,45 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
220,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
248,34
Економія при броні: -13,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
225,70
Економія при броні: -27,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
226,60
Економія при броні: -28,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,78
Економія при броні: -32,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
129,90
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
229,31
Економія при броні: -31,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
222,04
Економія при броні: -31,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
116,45
Економія при броні: -11,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
234,59
Економія при броні: -44,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
232,74
Економія при броні: -42,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -49,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
111,03
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
220,00
Економія при броні: -23,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
254,80
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
243,60
Економія при броні: -56,78 грн