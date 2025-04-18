Харків (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
226,50
Економія при броні: -12,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
221,70
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
234,00
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
246,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
246,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
223,46
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,59
Економія при броні: -20,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,50
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
111,19
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
228,68
Економія при броні: -28,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
246,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,00
Економія при броні: -42,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
241,58
Економія при броні: -25,56 грн