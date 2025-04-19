Львів (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
244,90
Економія при броні: -57,99 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
257,40
Економія при броні: -45,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,50
Економія при броні: -47,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
252,10
Економія при броні: -39,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
231,42
Економія при броні: -40,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
241,78
Економія при броні: -54,85 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
245,50
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
250,90
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
246,00
Економія при броні: -33,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум