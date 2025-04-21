Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
239,71
Економія при броні: -58,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
126,00
Економія при броні: -16,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
230,72
Економія при броні: -50,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
227,68
Економія при броні: -47,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
218,03
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
114,71
Економія при броні: -24,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
259,80
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,19
Економія при броні: -34,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
252,95
Економія при броні: -47,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
233,20
Економія при броні: -13,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Седавіт® таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
240,40 грн