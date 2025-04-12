ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)

Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Ціни в Київ
від 244,54 грн
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Характеристики
Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/6909/02/01 від 28.08.2017

Імупрет таблетки інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить висушені лікарські рослини у вигляді порошку:
Кореня алтею (Radix Althaeae)...................................................... 8 мг
Квіток ромашки (Flores Chamomillae)............................................. 6 мг
Трави хвоща (Herba Equiseti)........................................................ 10 мг
Листя грецького горіха (Folia Juglandis)........................................ 12 мг
Трави деревію (Herba Millefolii)..................................................... 4 мг
Кори дуба (Cortex Quercus)........................................................... 4 мг
Трави кульбаби (Herba Taraxaci).................................................... 4 мг
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, кислота стеаринова, глюкози моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію карбонат, декстрин, глюкози розчин, індиготин (Е132), віск монтановий гліколевий, повідон К25, повідон К30, олія рицинова, сахароза, шелак, тальк, титану діоксид (Е171).

Корені алтеї - 8 мг

Квітки ромашки - 6 мг

Трава хвощу польового - 10 мг

Листя горіху волоського - 12 мг

Трава деревію - 4 мг

Кора дубу - 4 мг

Трава кульбаби - 4 мг

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, мають комплексну активність.
Полісахариди ромашки та алтею стимулюють неспецифічну реакцію імунної системи за рахунок підвищення фагоцитозу макрофагів і гранулоцитів. Ці активні компоненти також підвищують внутріклітинне руйнування бактерій у процесі фагоцитозу внаслідок підвищення виділення активних метаболітів кисню, що мають бактерицидну властивість. Полісахариди, ефірні олії і флавоноїди (ромашки, алтею та деревію) зменшують набряк слизової оболонки при інфекції дихальних шляхів. Дослідження in vitro довели, що кора дуба, яка містить багато танінів, проявляє противірусний ефект також до вірусу грипу.
Хвощ, що входить до складу препарату, посилює ці ефекти завдяки його добре відомим цілющим та профілактичним властивостям.
Фармакокінетика. Дані відсутні.

Показання Імупрет таблетки

для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів (тонзиліт, фарингіт, ларингіт). Профілактика ускладнень та рецидивів при респіраторних вірусних інфекціях внаслідок зниження захисних сил організму.

Застосування Імупрет таблетки

якщо не призначено інакше, препарат слід застосовувати у таких дозах:

ВікДозування при гострих проявахДозування після спаду гострих проявів та для профілактичної терапії
Діти віком 6–11 роківПо 1 таблетці 5–6 разів на добуПо 1 таблетці 3 рази на добу
Дорослі та діти віком від 12 роківПо 2 таблетки 5–6 разів на добуПо 2 таблетки 3 рази на добу

Таблетки слід ковтати не розжовуючи і запиваючи достатньою кількістю рідини.
Недостатньо даних для рекомендації специфічного дозування при нирковій та/або печінковій дисфункції.
Не слід приймати препарат більше ніж 2 тиж поспіль без консультації з лікарем.
Слід звертати увагу на інформацію у розділі ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і ПОБІЧНА ДІЯ.

Протипоказання

підвищена індивідуальна чутливість до будь-якої з діючих або допоміжних речовин препарату, а також у разі алергії на рослини родини складноцвітих.

Побічна дія

рідко можуть виникати шлунково-кишкові розлади (наприклад біль у животі, нудота, блювання). Також можуть виникати алергічні реакції (наприклад висип, свербіж, задишка).
При застосуванні препаратів, що містять квіти ромашки, можуть виникати алергічні реакції у хворих, які мають підвищену чутливість до інших рослин сімейства складноцвітих (наприклад деревій, полин, хризантема, маргаритка) внаслідок так званих перехресних реакцій.
При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату й обов’язково звернутися до лікаря.

Особливості застосування

препарат не слід призначати пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом Lapp-лактази, непереносимістю фруктози, мальабсорбцією глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази.
Якщо симптоми захворювання не зникають або виникли задишка, лихоманка, гнійне або криваве мокротиння, слід звернутися до лікаря.
Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить у середньому 0,02 ХО.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з відсутністю відомостей щодо репродуктивної токсичності застосування в період вагітності не рекомендується.
Також немає даних стосовно проникнення Імупрет, таблетки, або його метаболітів у молоко матері, тому ризик для немовлят не може бути виключений і препарат не слід застосовувати в період годування грудьми.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 6 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

взаємодії з іншими лікарськими засобами не спостерігалося.
Препарати, що містять кору дуба, можуть послабити або блокувати всмоктування алкалоїдів та інших лужних лікарських засобів при одночасному їх застосуванні.

Передозування

випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.
Лікування: симптоматична терапія.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.