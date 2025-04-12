препарат не слід призначати пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом Lapp-лактази, непереносимістю фруктози, мальабсорбцією глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази.

Якщо симптоми захворювання не зникають або виникли задишка, лихоманка, гнійне або криваве мокротиння, слід звернутися до лікаря.

Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить у середньому 0,02 ХО.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з відсутністю відомостей щодо репродуктивної токсичності застосування в період вагітності не рекомендується.

Також немає даних стосовно проникнення Імупрет, таблетки, або його метаболітів у молоко матері, тому ризик для немовлят не може бути виключений і препарат не слід застосовувати в період годування грудьми.

Діти. Не застосовувати у дітей віком до 6 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає.