Застуда?
Імупрет® (BNO 1035)
Імупрет® лікує
застуду,
а не маскує симптоми
Від природи до доказової медицини
Застуда?
Імупрет® (BNO 1035)
Імупрет® лікує
застуду,
а не маскує симптоми
1 таблетка містить висушені лікарські рослини у вигляді порошку:
Кореня алтею (Radix Althaeae)...................................................... 8 мг
Квіток ромашки (Flores Chamomillae)............................................. 6 мг
Трави хвоща (Herba Equiseti)........................................................ 10 мг
Листя грецького горіха (Folia Juglandis)........................................ 12 мг
Трави деревію (Herba Millefolii)..................................................... 4 мг
Кори дуба (Cortex Quercus)........................................................... 4 мг
Трави кульбаби (Herba Taraxaci).................................................... 4 мг
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, крохмаль картопляний, кислота стеаринова, глюкози моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію карбонат, декстрин, глюкози розчин, індиготин (Е132), віск монтановий гліколевий, повідон К25, повідон К30, олія рицинова, сахароза, шелак, тальк, титану діоксид (Е171).
Корені алтеї - 8 мг
Квітки ромашки - 6 мг
Трава хвощу польового - 10 мг
Листя горіху волоського - 12 мг
Трава деревію - 4 мг
Кора дубу - 4 мг
Трава кульбаби - 4 мг
фармакодинаміка. Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, мають комплексну активність.
Полісахариди ромашки та алтею стимулюють неспецифічну реакцію імунної системи за рахунок підвищення фагоцитозу макрофагів і гранулоцитів. Ці активні компоненти також підвищують внутріклітинне руйнування бактерій у процесі фагоцитозу внаслідок підвищення виділення активних метаболітів кисню, що мають бактерицидну властивість. Полісахариди, ефірні олії і флавоноїди (ромашки, алтею та деревію) зменшують набряк слизової оболонки при інфекції дихальних шляхів. Дослідження in vitro довели, що кора дуба, яка містить багато танінів, проявляє противірусний ефект також до вірусу грипу.
Хвощ, що входить до складу препарату, посилює ці ефекти завдяки його добре відомим цілющим та профілактичним властивостям.
Фармакокінетика. Дані відсутні.
для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів (тонзиліт, фарингіт, ларингіт). Профілактика ускладнень та рецидивів при респіраторних вірусних інфекціях внаслідок зниження захисних сил організму.
якщо не призначено інакше, препарат слід застосовувати у таких дозах:
|Вік
|Дозування при гострих проявах
|Дозування після спаду гострих проявів та для профілактичної терапії
|Діти віком 6–11 років
|По 1 таблетці 5–6 разів на добу
|По 1 таблетці 3 рази на добу
|Дорослі та діти віком від 12 років
|По 2 таблетки 5–6 разів на добу
|По 2 таблетки 3 рази на добу
Таблетки слід ковтати не розжовуючи і запиваючи достатньою кількістю рідини.
Недостатньо даних для рекомендації специфічного дозування при нирковій та/або печінковій дисфункції.
Не слід приймати препарат більше ніж 2 тиж поспіль без консультації з лікарем.
Слід звертати увагу на інформацію у розділі ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і ПОБІЧНА ДІЯ.
підвищена індивідуальна чутливість до будь-якої з діючих або допоміжних речовин препарату, а також у разі алергії на рослини родини складноцвітих.
рідко можуть виникати шлунково-кишкові розлади (наприклад біль у животі, нудота, блювання). Також можуть виникати алергічні реакції (наприклад висип, свербіж, задишка).
При застосуванні препаратів, що містять квіти ромашки, можуть виникати алергічні реакції у хворих, які мають підвищену чутливість до інших рослин сімейства складноцвітих (наприклад деревій, полин, хризантема, маргаритка) внаслідок так званих перехресних реакцій.
При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату й обов’язково звернутися до лікаря.
препарат не слід призначати пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом Lapp-лактази, непереносимістю фруктози, мальабсорбцією глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази.
Якщо симптоми захворювання не зникають або виникли задишка, лихоманка, гнійне або криваве мокротиння, слід звернутися до лікаря.
Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить у середньому 0,02 ХО.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. У зв’язку з відсутністю відомостей щодо репродуктивної токсичності застосування в період вагітності не рекомендується.
Також немає даних стосовно проникнення Імупрет, таблетки, або його метаболітів у молоко матері, тому ризик для немовлят не може бути виключений і препарат не слід застосовувати в період годування грудьми.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 6 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Відомостей про безпосередній вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами немає.
взаємодії з іншими лікарськими засобами не спостерігалося.
Препарати, що містять кору дуба, можуть послабити або блокувати всмоктування алкалоїдів та інших лужних лікарських засобів при одночасному їх застосуванні.
випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.
Лікування: симптоматична терапія.
в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.