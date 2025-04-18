Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 359 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
345,90
Економія при броні: -58,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
336,23
Економія при броні: -82,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -95,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -79,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -95,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
335,65
Економія при броні: -25,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ