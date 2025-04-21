Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
402,80
Економія при броні: -87,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -95,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
336,95
Економія при броні: -42,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
392,60
Економія при броні: -94,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
344,94
Економія при броні: -86,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
348,93
Економія при броні: -54,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,50
Економія при броні: -47,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -95,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,30
Економія при броні: -47,35 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
345,85
Економія при броні: -53,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
203,66
Економія при броні: -61,31 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
178,63
Економія при броні: -36,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
392,60
Економія при броні: -94,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
350,63
Економія при броні: -57,92 грн