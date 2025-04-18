Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 296 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
345,33
Економія при броні: -32,82 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
344,54
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
335,85
Економія при броні: -44,02 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
344,59
Економія при броні: -52,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -98,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
334,84
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
337,01
Економія при броні: -45,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -98,40 грн