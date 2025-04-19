Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
363,94
Економія при броні: -30,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
347,54
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
379,16
Економія при броні: -24,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -101,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
338,69
Економія при броні: -16,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
337,72
Економія при броні: -16,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
402,60
Економія при броні: -110,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
353,69
Економія при броні: -20,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
342,06
Економія при броні: -20,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
343,16
Економія при броні: -35,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
338,01
Економія при броні: -48,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
340,70
Економія при броні: -50,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
334,74
Економія при броні: -54,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
342,68
Економія при броні: -34,86 грн