Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
400,40
Економія при броні: -96,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
392,22
Економія при броні: -11,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -75,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,50
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
343,84
Економія при броні: -53,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
436,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
344,85
Економія при броні: -31,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,50
Економія при броні: -44,30 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
388,46
Економія при броні: -98,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,50
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
334,45
Економія при броні: -43,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
395,84
Економія при броні: -104,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -75,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
389,15
Економія при броні: -93,18 грн