Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
396,00
Економія при броні: -59,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
414,00
Економія при броні: -77,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
334,16
Економія при броні: -63,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
339,63
Економія при броні: -79,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -99,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
372,00
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
372,00
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
397,70
Економія при броні: -104,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
334,16
Економія при броні: -12,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -87,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
342,84
Економія при броні: -52,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
346,09
Економія при броні: -84,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
335,85
Економія при броні: -37,16 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
397,54
Економія при броні: -98,85 грн