Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
340,61
Економія при броні: -78,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
372,00
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
372,66
Економія при броні: -18,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
338,34
Економія при броні: -75,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
391,40
Економія при броні: -104,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
339,67
Економія при броні: -51,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -85,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
337,50
Економія при броні: -49,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
356,55
Економія при броні: -96,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
345,27
Економія при броні: -81,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
342,55
Економія при броні: -82,75 грн