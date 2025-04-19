Імупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
344,78
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
196,50
Економія при броні: -50,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -87,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
397,40
Економія при броні: -104,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
340,61
Економія при броні: -51,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
340,38
Економія при броні: -50,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -87,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
380,30
Економія при броні: -87,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
401,80
Економія при броні: -109,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
393,00
Економія при броні: -100,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Імупрет® таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ