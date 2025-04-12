Препарат приймати внутрішньо. Застосовувати по 2 таблетки на прийом (не застосовувати препарат разом з їжею). Таблетки тримати у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення. Препарат приймати двічі на день, ввечері та зранку (до та після сну). Рекомендована тривалість курсу лікування — 16 тижнів.

При вираженому больовому синдромі та дизуричних порушеннях у перші 2–3 тижні терапії приймати препарат до 4 разів на добу.

У разі необхідності можливе проведення повторного курсу лікування через 1–4 місяці.