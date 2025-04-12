Афала (Afala)
Афала інструкція із застосування
Склад
діюча речовина:
1 таблетка містить антитіла до простатоспецифічного антигену афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 — 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці нанесено риску, на іншому плоскому боці нанесено напис AFALA.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат зменшує набряк та запалення у передміхуровій залозі, нормалізує її функціональний стан. Покращує уродинаміку, знижує об'єм залишкової сечі, нормалізує тонус нижніх відділів сечовивідних шляхів, зменшує дизуричні розлади.
Показання
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози І і ІІ стадії.
У складі комплексної терапії гострого та хронічного простатиту.
Дизуричні розлади (часті позиви до сечовипускання, у тому числі і нічні, ускладнення при сечовипусканні, біль або дискомфорт в ділянці промежини), які у тому числі супроводжують доброякісну гіперплазію передміхурової залози І і ІІ стадії, гострий та хронічний простатит.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Протипоказаний дітям (віком до 18 років).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровані.
Особливості застосування
До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосовувати для лікування дорослих чоловіків. Не застосовувати жінкам.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та іншими потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати внутрішньо. Застосовувати по 2 таблетки на прийом (не застосовувати препарат разом з їжею). Таблетки тримати у роті (бажано не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення. Препарат приймати двічі на день, ввечері та зранку (до та після сну). Рекомендована тривалість курсу лікування — 16 тижнів.
При вираженому больовому синдромі та дизуричних порушеннях у перші 2–3 тижні терапії приймати препарат до 4 разів на добу.
У разі необхідності можливе проведення повторного курсу лікування через 1–4 місяці.
Діти
Препарат протипоказаний дітям (віком до 18 років).
Передозування
При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату. Лікування диспептичних проявів симптоматичне.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ЗАТ Сантоніка.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва.
Заявник
ТОВ "Матеріа Медика-Україна".
Місцезнаходження заявника
Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.