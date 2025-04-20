Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
271,67
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
323,33
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
288,48
Економія при броні: -40,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
327,87
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
264,74
Економія при броні: -23,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
332,04
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна