Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
275,44
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
260,07
Економія при броні: -25,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
268,06
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
313,90
Економія при броні: -49,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
59,34
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
276,50
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
313,60
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
302,60
Економія при броні: -38,40 грн