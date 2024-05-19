Афала таблетки блістер, №100 - Київ (94694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 311 аптеці
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Всього: упаковка (142)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (142)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (142)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (142)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (142)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (142)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00