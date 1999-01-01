Київ
Інші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X10**

Інші препарати

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G04ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇ
G04CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
G04C XІнші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози
G04C X10**Інші препарати
Сортування: По популярності
Простатилен®
Простатилен®
Супозиторії ректальні 0,03 г №10
Лекхім-Харків
від 312,62 грн
в 817 аптеках
Знайти в аптеках
Простатилен-Цинк
Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №10
Лекхім-Харків
від 512,66 грн
в 700 аптеках
Знайти в аптеках
Простатилен®
Простатилен®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 370,63 грн
в 670 аптеках
Знайти в аптеках
Вітапрост
Вітапрост
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 2 мг флакон блістер у пачці №10
Стада
від 418,52 грн
в 533 аптеках
Знайти в аптеках
Афала
Афала
Таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
від 200,12 грн
в 424 аптеках
Знайти в аптеках
Хомвіо®-Простан
Хомвіо®-Простан
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Хомвіора Арцнайміттель
від 358,25 грн
в 399 аптеках
Знайти в аптеках
Аденома-Гран
Аденома-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 233,26 грн
в 349 аптеках
Знайти в аптеках
Простатилен®
Простатилен®
Супозиторії ректальні 0,03 г №5
Лекхім-Харків
від 189,60 грн
в 333 аптеках
Знайти в аптеках
Простатилен-Цинк
Простатилен-Цинк
Супозиторії ректальні блістер №5
Лекхім-Харків
від 319,69 грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
Просталад
Просталад
Настоянка для перорального застосування флакон 100 мл пачка картонна №1
Українська фармацевтична компанія
від 166,00 грн
в 307 аптеках
Знайти в аптеках
Простатон
Простатон
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 162,23 грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Простамед
Простамед
Таблетки туба №60
Alpen Pharma GmbH
від 176,40 грн
в 228 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Уфалаза
Уфалаза
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від 335,53 грн
в 136 аптеках
Знайти в аптеках
Супозиторії з олією насіння гарбуза
Супозиторії з олією насіння гарбуза
Супозиторії ректальні 0,5 г стрип №10
Монфарм
від 75,46 грн
в 91 аптеці
Знайти в аптеках
Простамед
Простамед
Таблетки туба №120
Alpen Pharma GmbH
від 539,61 грн
в 49 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Простамед
Простамед
Таблетки туба №200
Alpen Pharma GmbH
від 950,10 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Уфалаза
Уфалаза
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від 377,40 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране