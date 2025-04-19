Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
292,82
Економія при броні: -14,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
292,35
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
313,90
Економія при броні: -48,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
298,12
Економія при броні: -36,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
313,67
Економія при броні: -12,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
301,08
Економія при броні: -39,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
302,05
Економія при броні: -46,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
327,54
Економія при броні: -13,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
330,43
Економія при броні: -16,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
270,10
Економія при броні: -8,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
301,63
Економія при броні: -45,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
295,87
Економія при броні: -39,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
324,47
Економія при броні: -11,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
293,40
Економія при броні: -45,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
286,94
Економія при броні: -39,18 грн