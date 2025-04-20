Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
257,99
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
288,45
Економія при броні: -22,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
290,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
296,90
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
283,80
Економія при броні: -10,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
261,78
Економія при броні: -19,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
282,23
Економія при броні: -40,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн