Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
335,20
Економія при броні: -10,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
334,32
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
329,87
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
324,77
Економія при броні: -10,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
327,02
Економія при броні: -12,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
333,22
Економія при броні: -19,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
324,85
Економія при броні: -11,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна