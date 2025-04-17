Київ (адресу не вказано)
Доступно в 425 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
291,10
Економія при броні: -20,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
321,10
Економія при броні: -65,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
283,05
Економія при броні: -15,95 грн
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
326,00
Економія при броні: -69,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
289,16
Економія при броні: -32,32 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
284,24
Економія при броні: -11,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
263,71
Економія при броні: -10,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
332,39
Економія при броні: -18,52 грн