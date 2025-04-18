Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
305,81
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
297,21
Економія при броні: -10,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
289,93
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
292,79
Економія при броні: -28,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
173,09
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
285,46
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
291,25
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
291,67
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
52,18
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
293,19
Економія при броні: -28,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
304,01
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
293,33
Економія при броні: -14,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
301,71
Економія при броні: -18,63 грн