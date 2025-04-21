Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
272,87
Економія при броні: -22,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
335,14
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
271,71
Економія при броні: -17,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
116,74
Економія при броні: -13,92 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
272,75
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
329,33
Економія при броні: -15,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
315,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Афала таблетки блістер №100
Матеріа Медика-Україна
276,41
Економія при броні: -22,02 грн