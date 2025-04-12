Капсикам® (Capsicam®)
Капсикам інструкція із застосування
Склад
Диметилсульфоксид - 50 мг/1 г
Камфора рацемічна - 30 мг/1 г
Олія терпинова - 30 мг/1 г
Бензилнікотинат - 20 мг/1 г
Нонівамид - 2 мг/1 г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Капсикам ‒ комбінований препарат, що містить речовини, які чинять судинорозширювальну та подразнювальну дію на чутливі нервові закінчення, унаслідок чого мазь проявляє місцевоподразнювальну, болезаспокійливу та гіперемізуючу активність. Місцеве підвищення температури тіла та покращення кровообігу сприятливо діють при ревматичних станах, забиттях, розтягненнях м’язів та інших спортивних травмах.
Фармакокінетика. Мазь швидко всмоктується та через кілька хвилин виникає печіння, помітне почервоніння шкіри, відчуття теплоти, зменшується м’язове напруження та больові відчуття. Болезаспокійлива дія настає через 30–40 хв та продовжується до 3–6 год. При повторному застосуванні мазь зберігає дію протягом 10–14 днів.
Показання Капсикам
препарат застосовувати при м’язовому та суглобовому болю: як розігріваючий засіб у спортивній медицині.
Застосування Капсикам
при м’язовому та суглобовому болю на уражену ділянку наносити за допомогою аплікатора 1–3 г мазі 2–3 рази на добу залежно від інтенсивності болю та накладати пов’язку, щоб збільшити тепловий ефект. На курс лікування витрачається близько 50–100 г мазі.
Після кожної процедури слід вимити руки прохолодною водою з милом.
При застосуванні мазі як розігріваючого засобу спортсменам на м’язову ділянку наносити за допомогою аплікатора 2–3 г мазі та втирати масажними рухами у шкіру до появи легкого почервоніння. Після тренування слід змити мазь зі шкіри прохолодною водою.
Діти. Досвід застосування препарату у дітей відсутній, тому призначення препарату цій категорії пацієнтів не рекомендується.
Протипоказання
– підвищена чутливість до компонентів препарату;
– схильність до судом, бронхоспазму;
– виразки або шкірні захворювання.
Побічна дія
при підвищеній чутливості шкіри до компонентів мазі можуть виникати свербіж, набряк або кропив’янка, можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, подразнення, відчуття печіння, почервоніння. Зокрема спирт цетостеариловий та бронопол, що входять до складу мазі, можуть викликати місцеві шкірні реакції (контактний дерматит). У цьому випадку рекомендується припинити лікування та змити мазь зі шкіри. Зазначені симптоми минають через 8–12 год після припинення застосування мазі.
У разі виникнення небажаних побічних ефектів слід припинити застосування мазі та проконсультуватися з лікарем щодо подальшої терапії.
Особливості застосування
Капсикам може спричинити алергічні реакції; його не можна наносити на пошкоджену шкіру. Щоб уникнути сильного подразнення, необхідно слідкувати, щоб мазь не потрапила на слизові оболонки або в очі.
Щоб запобігти виникненню побічних реакцій або інших неприємних симптомів, слід попередньо нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості до препарату.
Незадовго до та після застосування мазі не рекомендується проводити теплові процедури (приймання ванни, відвідування лазні), оскільки це може спричинити відкриття пор і, як наслідок, відчуття печіння шкіри.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не можна застосовувати у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Вплив відсутній.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Передозування
при нанесенні занадто великої кількості мазі можуть виникнути почервоніння шкіри, легкий нетривалий свербіж або відчуття печіння. У даному випадку необхідно змити залишки мазі зі шкіри.
Випадкове проковтування незначної кількості мазі може викликати порушення діяльності ШКТ, наприклад блювання і діарею; лікування симптоматичне. Після випадкового проковтування значної кількості мазі спостерігають гостре отруєння з нудотою, блюванням, болем у животі та головним болем, запамороченням, відчуттям жару/набряком, судомами, пригніченням дихання і комою. Пацієнтів з тяжкими шлунково-кишковими і неврологічними симптомами отруєння слід ретельно спостерігати і лікувати симптоматично. Блювання викликати не можна. При випадковому проковтуванні мазі слід негайно звернутися до лікаря.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C в недоступному для дітей місці. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері.