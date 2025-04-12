Капсикам може спричинити алергічні реакції; його не можна наносити на пошкоджену шкіру. Щоб уникнути сильного подразнення, необхідно слідкувати, щоб мазь не потрапила на слизові оболонки або в очі.

Щоб запобігти виникненню побічних реакцій або інших неприємних симптомів, слід попередньо нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості до препарату.

Незадовго до та після застосування мазі не рекомендується проводити теплові процедури (приймання ванни, відвідування лазні), оскільки це може спричинити відкриття пор і, як наслідок, відчуття печіння шкіри.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не можна застосовувати у період вагітності або годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Вплив відсутній.